‘Tenho a consciência que sofri abuso’, desabafa Angélica no programa ’50 & Uns’

11/11/2024 - 9:04

O tema do terceiro episódio da temporada ’50 & Uns’, do Globoplay, comandado por Angélica é sexo. Na atração, a apresentadora de 50 anos revelou ter passado por um episódio de abuso sexual no passado. “Hoje eu tenho a consciência que sofri abuso, porque eu não sabia direito o que era sexo. Então não sabia o que era certo e errado”, desabafou a apresentadora.

Ainda no programa, Angélica abriu o coração sobre o início da vida sexual: “Eu gosto de sexo, mas durante muito tempo na minha vida não pude falar sobre isso”.

“Ninguém soube. Ninguém, e eu não estou falando só da imprensa. Minha primeira vez não foi lá essas coisas, porque eu não sabia nada de sexo. Era comum isso na época. Eu era muito infantil, demorei muito para amadurecer”, seguiu.

“A imprensa me perguntava de sexo o tempo todo. Não tinha ninguém que me proibia de falar, mas eu mesma sabia que não tinha o direito de falar de desejo. Eu servia para ser desejada, mas não para abrir a boca sobre esse assunto”, finalizou.

Neste episódio, Angélica recebeu Lázaro Ramos, Antonio Fagundes e Gil do Vigor, e também falou da importância de abordar o tema sexo com os filhos. Angélica é mãe de Joaquim, de 21 anos, Benício, de 17, e Eva, de 11. Os três são frutos da relação com Luciano Huck.