“Tenha responsabilidade”, diz Luisa Mell sobre Claudia Ohana devolver cachorros adotados

Na tarde desta segunda-feira (20), a ativista Luisa Mell se posicionou sobre a atitude da atriz Claudia Ohana, que devolveu dois cães meses após adotá-los da ONG de proteção animal Projeto Toca do Bicho. Ela alegou que não tem mais como ficar com os animais.

“Muitas pessoas me escreveram para eu me posicionar sobre a polêmica envolvendo a atriz Claudia Ohana e a ONG Toca dos Bichos. Para quem não sabe, ela adotou dois filhotes em dezembro e devolveu, quando começou a pandemia, porque eles estavam destruindo sua sala. Infelizmente este caso não é único. Só neste ano, 50 animais foram devolvidos para o meu instituto. ‘Ele cresceu muito,’ ‘Ele destruiu muitas coisas’, ‘Meu novo namorado não gosta de cães’, ‘Estou sem tempo, são algumas das desculpas que tenho o desprazer de escutar”, escreveu Luisa no começo do texto.

A ativista continuou seus argumentos falando sobre a responsabilidade da adoção: “Mas o pior mesmo é ver o sofrimentos dos animais que são devolvidos. Alguns choram dia e noite sem parar. Alguns adoecem de tanta tristeza. Muitos que são adotados filhotes e devolvidos adultos, nunca mais tem uma nova chance, como é o caso do Lucas que está abraçado comigo na foto. Ele foi devolvido porque cresceu demais. Animais resgatados por ONGs normalmente já sofreram muito. Nós fazemos um tratamento psicológico com muitos. Vocês tem ideia do quanto é devastador para eles serem devolvidos? Claudia, eu sei exatamente o que é ter uma casa destruída por um filhote. Sei que não é fácil, nem agradável. Mas não é comparável a dor de ser abandonado. ‘Tu és eternamente responsável por aquilo que cativas’ ou tenha responsabilidade nas suas ações quando elas envolvem serem que tem sentimentos!”, concluiu.

Veja a publicação de Luisa Mell:

