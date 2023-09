Tendo pensamentos negativos? Veja como suprimi-los para melhorar a saúde mental

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 22/09/2023 - 3:33 Compartilhe

Suprimir pensamentos negativos pode ser bom para a sua saúde mental, de acordo com uma nova pesquisa do Reino Unido.

Pesquisadores da Unidade de Cognição e Ciências do Cérebro do Conselho de Pesquisa Médica determinaram que, ao treinar 120 voluntários em 16 países para “suprimir seus pensamentos negativos sobre eventos negativos que os preocupavam”, sua saúde mental melhorou.

Os cientistas da Universidade de Cambridge também descobriram que depois de suprimir estes pensamentos, os acontecimentos tornaram-se “menos vívidos”.

O estudo, publicado quarta-feira na revista Science Advances , foi inspirado nos efeitos negativos que a pandemia de COVID-19 teve na saúde mental .

“Essas descobertas desafiam a sabedoria secular de que suprimir pensamentos é inadequado, oferecendo uma abordagem acessível para melhorar a saúde mental”, escreveram os autores.

Muitos dos participantes apresentam depressão grave, ansiedade e estresse pós-traumático relacionado à pandemia.

Cada um foi convidado a pensar em 76 cenários que poderiam acontecer nas suas vidas nos próximos dois anos – 20 “medos e preocupações”, 20 “esperanças e sonhos” e 36 “acontecimentos neutros”.

Os eventos tinham que ser “algo que eles imaginavam vividamente que ocorreria”. Todos os cenários exigiram uma palavra-chave e um detalhe chave para uso durante o estudo.

Os participantes foram solicitados a avaliar cada evento com base em: vivacidade, probabilidade de ocorrência, distância no futuro, nível de ansiedade sobre o evento (ou nível de alegria por eventos positivos), frequência de pensamento, grau de preocupação atual, impacto a longo prazo. e intensidade emocional.

Eles também preencheram questionários para avaliar sua saúde mental. Em seguida, no Zoom, eles foram conduzidos por um treinamento de 20 minutos.

Todos os dias, durante três dias, os participantes foram instruídos a dividir seus pensamentos em 12 repetições “não-imaginar” e 12 repetições “imaginar” para esses eventos, usando suas palavras-chave nos testes “não-imaginar” para suprimir quaisquer “imagens ou pensamentos que o lembrete pode evocar.

Nos ensaios “imagine”, os participantes usaram palavras-chave para pensar sobre um evento positivo ou neutro. Após os três dias, e novamente três meses depois, eles classificaram os eventos com o mesmo sistema de pontos de antes. Eles também preencheram um questionário documentando quaisquer alterações em sua saúde mental.

“Ficou muito claro que os eventos que os participantes praticaram suprimir foram menos vívidos, menos indutores de ansiedade emocional, do que os outros eventos e que, em geral, os participantes melhoraram em termos de saúde mental”, disse a Dra. Zulkayda Mamat num comunicado.

“Mas vimos o maior efeito entre os participantes que praticaram a supressão de pensamentos de medo, em vez de pensamentos neutros.”

Os autores ainda observaram que aqueles que tinham casos prováveis ​​de TEPT viram a sua saúde mental melhorar.

E descobriram que os participantes que continuaram a usar a técnica que aprenderam durante o treinamento tiveram os resultados mais profundos.

“O acompanhamento foi meu momento favorito de todo o meu doutorado, porque todos os dias eram simplesmente alegres”, disse Mamat.





“Não tive um único participante que me dissesse: ‘Ah, me sinto mal’ ou ‘Isso foi inútil’. Não os avisei nem perguntei: ‘Você achou isso útil?’ Eles estavam me dizendo automaticamente o quão útil acharam isso.

