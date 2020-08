Tendência é de queda para os preços das hortaliças no atacado, diz Conab

São Paulo, 18 – A tendência é de queda para os preços das hortaliças no atacado, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Em julho, a batata foi o produto que mais caiu, em especial em Belo Horizonte (-45,68%). O 8º Boletim do Programa de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), publicado nesta terça-feira, 18, destaca a grande oferta de produtos, o que pressionou as cotações mesmo com o aumento do consumo em julho.

Conforme o levantamento da Conab, realizado junto às principais Centrais de Abastecimento (Ceasas), em relação à alface os volumes comercializados nas capitais Belo Horizonte, Recife, Fortaleza e Rio de Janeiro aumentaram ante junho e julho do ano passado. O menor preço foi observado em Recife (34,76%), Vitória (16,31 %) e Rio de Janeiro (15,99%).

“Para a cebola, há uma tendência de diminuição de preços até mesmo para este mês, depois de apresentar queda na maioria das capitais analisadas, com exceção do mercado que abastece Fortaleza”, disse a estatal em nota. “O movimento deve-se à pulverização e aumento da oferta nas centrais, sobretudo em Brasília, Belo Horizonte e Goiânia, onde as reduções foram de 16,76%, 15,85% e 12,98%, respectivamente.”

Já para a cenoura, a sobreposição de duas safras em julho foi determinante para a queda de preços. A redução foi maior em Fortaleza (43,29%), seguida de Goiânia (21%) e Vitória (21,80%). O tomate registrou queda de preços em todos os mercados, o que vem ocorrendo desde abril. Com a demanda ainda retraída, algumas Ceasas apresentaram baixas significativas, como em Goiânia (38,06%), Fortaleza (38,15%) e Vitória (22,88%).

Quanto às frutas, o mamão formosa registrou preços mais baixos que o papaia e, com maior oferta, pressionou as cotações do segundo. “Na primeira quinzena do mês, o papaia teve queda de preços por causa da competição com o formosa, mas voltaram a aumentar por causa da diminuição da disponibilidade da fruta nas roças.”

Ainda de acordo com a Conab, o volume acumulado de exportações de frutas até julho de 2020 foi de 468 mil toneladas, 0,87% abaixo de igual período de 2019. Embarques de limão, lima, maçã, banana, nozes, castanhas e laranja foram destaque. Já a exportação de melão e manga recuou.

