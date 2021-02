Tendência de juros estruturais baixos pode ser revertida, diz economista do BCE

O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, comentou a tendência nos últimos anos de juros baixos, em evento virtual organizado Conselho Consultivo Fiscal Irlandês. Para ele, embora estrutural, esse movimento pode ser revertido.

O dirigente explicou que um dos fatores que contribuem para essa realidade é o que ele considera a recuperação incompleta da crise financeira de 2008.

Segundo ele, boa parte do mundo foi pega de surpresa com a recessão e passou os anos seguintes tentando retomar o vigor econômico, com diferentes graus de sucesso.

Além disso, Lane argumentou que a inflação baixa também pressionou os juros, em um movimento intensificado pela pandemia. “Achamos que a inflação fraca será revertida”, previu.

