Tendência barbiecore impulsiona procura por cabelos longos e loiros

O tom que já conquistou celebridades vem liderando a lista de pedidos nos salões de beleza, impulsionados pela técnica do Mega Hair. A especialista em alongamento capilar Isabella Massariol verificou, somente neste mês de julho, um aumento de 70% no número clientes que buscam o loiro perfeito.

O filme Barbie mal chegou às salas de cinema e já caminha a passos largos para se tornar uma das maiores bilheterias do ano. Dirigido por Greta Gerwig, o longa estrelado por Margot Robbie chegou ao Brasil em 20 de julho.

Muito além do cinema, a tendência do cabelo loiro, platinado e longo ganha força, impulsionado pela técnica do Mega Hair. Inspirada na boneca mais famosa do mundo, o chamado loiro total blond voltou a liderar a lista de pedidos nos salões de beleza.

O icônico tom, que conquistou até celebridades como Virgínia Fonseca, Yasmin Brunet e Karoline lima, embora seja um desafio para conseguir naturalmente, se tornou mais acessível, em especial pela técnica do Mega Hair, que permite aderir o loiro Barbie sem danificar a saúde dos fios.

“O filme da Barbie tem mexido muito com a cabeça da mulherada e com as minhas clientes não foi diferente. As loiras fiéis afloraram ainda mais a vontade de ficar loira. O loiro total blond da Barbie é bem difícil de manter devido a total descoloração, que agride muito o fio. Por isso, algumas das clientes acabam adotando a coloração mais para as pontas, usando ela apenas no mega e deixando de agredir diretamente o próprio fio”, explica a profissional.

Atuante há dez anos nesse mercado, Isabela usa sua própria técnica, chamada Massariol Hair Extension. Segundo ela, trata-se de um procedimento aprovado por dermatologistas, fino e invisível, que imita o tom da raiz, proporcionando um resultado mais natural e leve.

Ela lembra que existem alternativas temporárias, como a lace, o alongamento com tic-tacs ou rabos de cavalo. Esses truques permitem que as mulheres experimentem diferentes estilos sem comprometer a saúde do cabelo.

