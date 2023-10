Tendência? Após Sabrina Sato, Kim Kardashian surge com micro sutiã e web reage: ‘Menor, só pelada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/10/2023 - 17:52 Compartilhe

Após a apresentadora Sabrina Sato, 42 anos, surpreender os fãs ao posar com micro biquíni que só cobria os mamilos, agora foi a vez da socialite americana Kim Kardashian, 42, chamar a atenção na web com um sutiã para lá de minúsculo.

Em sua conta no Instagram, a empresária publicou, nesta segunda-feira, 2, cliques ostentando uma peça com brilhantes da grife italiana Gucci.

“Gucci é tudo”, legendou ela o carrossel composto por cliques em pose na cama.

Os fãs não deixaram de registrar a surpresa diante de tanto luxo e ousadia.

“Está quase pelada, tá muito pequeno”, comentou uma seguidora. “Que corpo é esse? Ela é poderosa”, disse outra. “Menor que esse só se for pelada”, disparou mais uma usuária da plataforma.

Na semana passada, Sabrina Sato causou o maior frisson na web ao posar com um biquíni em que a parte de cima trazia estrelas-do-mar, cobrindo apenas o principal.

As imagens publicadas em seu Instagram foram registradas em Ibiza, na Espanha,para onde viajou por conta do casamento do ex-jogador Ronaldo Fenômeno com Celina Locks.

