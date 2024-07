Tenda tem recuo de 2,5% nos lançamentos, mas vendas crescem 34,4% no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2024 - 19:34 Para compartilhar:

A Tenda teve recuo nos lançamentos e aumento das vendas no segundo trimestre de 2024 em relação ao mesmo período de 2023, de acordo com dados consolidados do relatório operacional, divulgado nesta quinta-feira, 11.

O volume consolidado de lançamentos do grupo baixou 2,5%, ficando em R$ 940 milhões em valor geral de vendas (VGV).

A marca Tenda lançou nove empreendimentos, com VGV de R$ 830,0 milhões (baixa de 10,8%). A companhia informou que houve atraso de algumas aprovações de projetos no trimestre.

Já a marca Alea lançou cinco projetos, com VGV de R$ 110 milhões (salto de 240%), dando continuidade ao processo de expansão desse braço de negócios.

O preço médio consolidado nos lançamentos aumentou 7,2%, indo a R$ 222,4 mil por moradia. Na marca Tenda, chegou a R$ 226,5 mil (alta de 8,1%), enquanto na Alea bateu em R$ 195,7 mil (alta de 19,5%).

Vendas

As vendas líquidas consolidadas subiram 34,4%, para R$ 1,019 bilhão. Na marca Tenda as vendas foram a R$ 907,6 milhões (alta de 24%), e na marca Alea, a R$ 111,8 milhões (salto de 325%).

A velocidade de vendas consolidada cresceu 6,2 pontos porcentuais, para 32,4%.

Os repasses consolidados de clientes aos bancos somaram R$ 807,4 milhões, aumento de 44,1%.