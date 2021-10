Tenda soma R$ 633,9 mi em lançamentos no trimestre; queda anual de 35,7%

A Tenda registrou R$ 633,9 milhões em valor geral de vendas (VGV) de lançamentos no terceiro trimestre de 2021, queda de 35,7% ante o mesmo período de 2020. Segundo a prévia operacional da empresa, divulgada nesta quinta-feira, 14, a companhia lançou 11 empreendimentos entre julho e setembro.

Por outro lado, as vendas líquidas do terceiro trimestre tiveram alta anual de 3,8%, atingindo R$ 770 milhões. A velocidade de vendas (VSO) líquida foi de 33% no período, alta de 0,7 ponto porcentual na mesma base de comparação.

Os distratos sobre as vendas brutas finalizaram em 16,3% no trimestre (R$ 149,7 milhões), aumento de 5,1 pontos porcentuais em relação ao terceiro trimestre de 2020. O banco de terrenos totalizou R$ 12,2 bilhões, com avanço anual de 13%

