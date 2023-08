Tenda divulga meta de lançar entre 1,5 mil e 2 mil unidades da Alea em 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/08/2023 - 18:40 Compartilhe

A construtora Tenda anunciou nesta quarta-feira, 2, a meta de lançar neste ano entre 1,5 mil e 2 mil unidades da Alea, seu braço para a construção baseada em madeira. A meta, se confirmada, representará uma grande aceleração do negócio, uma vez que a Alea lançou 575 unidades de janeiro a julho deste ano. Já no ano inteiro de 2022 foram 401 unidades.

A Alea desenvolve as casas em madeira em condomínios fechados e, mais recentemente, passou a lançar também em loteamentos abertos. Com o bom desempenho dos projetos, o grupo ficou mais confiante em aumentar o volume de lançamentos para o restante do ano.

A Tenda também tem a meta de lançamento de 10 mil unidades da Alea nos idos de 2026/2027.

No comunicado desta noite, a Tenda reiterou a sua meta de margem bruta ajustada entre 24% e 26% em 2023, e de vendas líquidas na faixa de R$ 2,7 bilhões a R$ 3 bilhões. As vendas que compõem os limites da meta em questão desconsideram as vendas referentes as unidades contempladas no Programa Habitacional Pode Entrar, que atende a cidade de São Paulo.

