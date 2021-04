Tencent levanta US$4,15 bi em emissão de dívida

Por Scott Murdoch e Andrew Galbraith

HONG KONG (Reuters) – A Tencent levantou 4,15 bilhões de dólares nesta sexta-feira, em sua segunda emissão expressiva de dívida em menos de um ano, com investidores sendo atraídos pelo seu preço e esquecendo a repressão regulatória aos gigantes chineses de tecnologia.

A empresa mais valiosa da Ásia disse em um comunicado que levantou 500 milhões de dólares em uma tranche de 10 anos, 900 milhões em títulos de 20 anos, 1,75 bilhões em papéis de 30 anos e 1 bilhão de dólares no lote para 40 anos.

Os pedidos finais para os títulos denominados em dólar valiam 21 bilhões de dólares quando o livro fechou na manhã de sexta-feira durante o pregão dos EUA, de acordo com duas fontes com conhecimento direto do assunto.

A Tencent não quis comentar sobre a demanda por seus títulos.

O preço dos títulos foi definido em 25 a 35 pontos base abaixo do guidance de preço inicial entregue a potenciais investidores quando o negócio foi lançado na quinta-feira.

Os gigantes chineses de tecnologia estão enfrentando uma repressão regulatória sem precedentes, devido a preocupações de que eles construíram um poder de mercado que sufoca a concorrência, usam indevidamente os dados do consumidor e violam os direitos do consumidor.

Veja também