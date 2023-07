Ten Hag tira braçadeira de capitão do United de Harry Maguire

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/07/2023 - 14:11 Compartilhe

O zagueiro inglês Harry Maguire anunciou neste domingo (16) que não é mais o capitão do Manchester United, após ter conversado com o técnico Erik ten Hag.

Os rumores sobre esta possibilidade começaram no início do mês, e o motivo principal seria o pouco espaço que Maguire vem tendo na equipe desde a chegada de Ten Hag a Old Trafford.

O zagueiro foi titular em apenas oito jogos da Premier League, o que também fez crescer os rumores sobre seu futuro no clube.

O próprio Maguire anunciou no Twitter que perdeu a braçadeira de capitão: “Depois de conversas com o treinador hoje, ele me informou que vai mudar de capitão”.

“Ele me explicou seus motivos e, apesar de estar pessoalmente muito decepcionado, vou continuar dando tudo sempre que vestir esta camisa”, acrescentou o jogador de 30 anos.

O meia português Bruno Fernandes foi o jogador que mais vezes usou a faixa de capitão nas ausências de Maguire na última temporada e é o favorito para assumir o posto oficialmente.

Harry Maguire tem 170 jogos com a camisa do United desde que foi contratado junto ao Leicester, em 2019, por 93 milhões de euros (R$ 400 milhões na cotação da época).

A chegada do zagueiro argentino Lisandro Martínez em julho do ano passado também limitou suas oportunidades no time titular, a ponto de uma possível saída para o West Ham ter sido especulada.

