Ten Hag ignora críticas no Manchester United e pede calma: ‘Precisamos de tempo’

Os quatro jogos seguidos sem vitórias, com o Manchester United saindo na frente e não segurando vantagem contra Twente e Porto na Liga Europa e a dolorosa derrota por 3 a 0 diante do Tottenham, por 3 a 0, em pleno Old Trafford, pelo Inglês, geraram muitas críticas e deixaram o técnico Erik Ten Hag bastante pressionado no cargo. Ele optou por ignorar as cobranças e pediu calma com um renovado grupo.

Em coletiva para falar sobre a visita ao Aston Villa, domingo, o treinador foi questionado se as cobranças após novo tropeço atrapalhavam e mostrou-se seguro no cargo e com uma reviravolta na temporada em breve.

“Não estou pensando nas questões externas porque não é um tópico. Estamos todos juntos, a direção, a equipe técnica, a equipe que nomeei, a nova equipe… Nós compramos novamente jogadores novos e jovens e temos que integrá-los”, afirmou, ressaltando que carece TDE tempo até um entrosamento.

“A posição de número 6 era absolutamente uma das posições que queríamos contratar nesta temporada, trouxemos Ugarte, mas ele precisa de tempo para se integrar. Você sabe que no futebol de ponta, você não tem tempo, você tem que atuar imediatamente, mas isso nem sempre é realista”, explicou. “Ele tem que se acostumar com nosso modelo de jogo, com seus companheiros de equipe, com a intensidade do Campeonato Inglês. Então, precisa de tempo. E temos mais posições onde precisamos de tempo.”

O técnico também cobra tempo para o centroavante Hojlund se enturmar. “Estou muito satisfeito com o retorno de Hojlund. Acho que ele teve um bom retorno, mas não pudemos colocá-lo para jogar nos primeiros dois meses da temporada. Espero que ele esteja em forma agora e continue melhorando seus níveis de condicionamento físico”, disse Ten Hag.

“Ele também tem que estar consistentemente em forma nesta temporada e isso nos ajudará. Então, há mais áreas onde melhoraremos, definitivamente, e então esta equipe poderá crescer e melhorar, e então veremos onde estaremos no final da temporada”, completou.

Não esconde, entretanto, que o futebol de quem já está há mais tempo no clube necessita de um crescimento. “Definitivamente, podemos melhorar e temos que melhorar se quisermos fazer (a temporada) um sucesso. Só podemos alcançar o sucesso como nas últimas duas temporadas, ganhando troféus, quando melhorarmos, então definitivamente trabalharemos nisso.”

E descartou que seus comandados estejam sofrendo com a parte mental. “O que é um problema mental? É uma gama, um espectro de tópicos e você tem que abordá-lo corretamente. Esse time tem fé, eles não desistem disso. Nessa gama de mentalidade, eles têm uma mentalidade forte, mas, em algumas outras partes, eles têm que se esforçar. Se você quer ganhar troféus, em algumas áreas temos de melhorar.”