Ten Hag afirma que Rashford permanecerá no Manchester United

O técnico do Manchester United, Erik ten Hag, afirmou nesta sexta-feira que o atacante Marcus Rashford permanecerá no clube, após os rumores de uma possível saída para o Paris Saint-Germain.

Rashford “faz parte dos nossos planos mais do que nunca e ficará no Manchester United”, disse o técnico em entrevista coletiva prévia ao confronto com o Brentford pelo Campeonato Inglês.

“Ele é realmente importante, vi isso desdo dia em que cheguei. Estou muito feliz com ele e não quero perdê-lo”, acrescentou Ten Hag.

Vários veículos de imprensa publicaram na quinta-feira que o PSG estava em busca de um atacante e estaria negociando com o staff de Rashford para contratá-lo.

O atacante, de 24 anos, ainda tem um ano de contrato com o United, com opção de renovação por mais um.

