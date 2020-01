Temporal provoca deslizamentos de terra e inundações em Petrópolis

Chuvas fortes na tarde de hoje (8) em Petrópolis, na região serrana do Rio, deixaram bairros alagados e provocaram deslizamentos de terra. A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntários registrou 17 ocorrências em consequência do temporal, que atingiu 90 milímetros de chuva em menos de uma hora.

No momento, a Defesa Civil está em estado de atenção devido à previsão de mais chuva para as próximas horas. Todo o contingente de 55 agentes permanece de prontidão para atender aos chamados dos moradores. De acordo com o secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, coronel do Corpo de Bombeiros, Paulo Renato Vaz, “é importante que os moradores que vivem em áreas de risco tenham atenção redobrada, já que chove na cidade desde o dia 2 de janeiro e o acumulado está alto”.

Nas últimas 96 horas, o pluviômetro da Rua 24 de Maio registrou 201.8 milímetros acumulados. Em caso de qualquer sinal de instabilidade no imóvel ou terreno, o morador deve ligar para o telefone 199 e pedir uma vistoria preventiva à Defesa Civil.

O coronel Renato Vaz ressaltou ainda que a população deve ligar para o 199 e informar caso haja alguma ocorrência. “O contingente permanece de plantão 24h para realizar os atendimentos aos moradores”, frisou.

Capital

O Sistema Alerta Rio do município do Rio de Janeiro informou há pouco que núcleos de chuva moderada a forte atuam sobre a Baixada Fluminense e têm deslocamento em direção à capital. A previsão é de chuva moderada a forte na próxima hora, principalmente na zona norte da cidade.

O município do Rio segue em estágio de mobilização na tarde desta quarta-feira (8), devido à previsão de chuva.

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido a chuva e/ou outros fatores.