Temporal no Rio interrompe transmissão de jogo do Botafogo, e narrador toma choque; assista A partida entre Botafogo e Avaí, pelo Brasileiro Sub-20, teve a transmissão da "MyCujoo" paralisada por alguns instantes após um raio atingir um local próximo ao Nilton Santos

O temporal que atinge o Rio de Janeiro na noite deste domingo causou problemas para os jornalistas que acompanhavam a partida entre Botafogo e Avaí, pela semifinal da Copa do Brasil sub-20. Exibida pela plataforma “MyCujoo” e produzida pela “Web Esporte TV”, a transmissão do confronto foi interrompida após um raio derrubar o sinal de imagem da programação. O narrador Leandro Mamute ainda sofreu uma descarga elétrica

No vídeo, é possível escutar o estrondo do raio ao atingir um local próximo do Estádio Nilton Santos. Em seguida, o locutor comentou sobre o ocorrido. A imagem da transmissão ficou fora do ar por mais de um minuto.

– Travou tudo aqui! Rapaz, que situação delicada que passamos. Um raio caiu explodindo. Parecia que era dentro da cabine. Na hora, eu levei uma leve descarga no microfone – conta o narrador.

Ao L!, o comentarista Wellington Arruda contou que o narrador Leandro Mamute levou uma descarga elétrica por estar com o microfone em mãos. Segundo Wellington, apesar do susto, ambos estão bem. Ele abordou também os bastidores para o reestabelecimento da transmissão.

– Estava chovendo fraco e, do nada, abriu um clarão monstruoso na nossa frente, além do barulho. O narrador levou um choque, porque estava com o microfone em mãos na hora. Acho que deu uma descarga elétrica e ele sentiu um pouco. Graças a Deus estamos bem! Foi só o susto mesmo – disse.

– Quando faz o estrondo, a gente ficou no ar, mas a imagem da câmera sumiu. Ficamos uns trinta segundos tentando entender o que tinha acontecido. Acabou que a gente mexeu nos fios e voltou a câmera. Mas assim, nos trinta segundos iniciais, a gente estava tentando entender o que tinha acontecido. Foi absurdo! Um susto impressionante – concluiu Wellington.

Apesar do temporal, a vantagem é alvinegra. Na tarde deste domingo, o Botafogo derrotou o Avaí por 2 a 0 no Estádio Nilton Santos, no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil sub-20. Wendel Lessa e Vitinho marcaram os gols do duelo.

