Temporal inunda ABC e 96 mil domicílios ficam sem energia

Um forte temporal atingiu a região do Grande ABC e das zonas leste e sul da capital São Paulo na tarde desta segunda-feira (31). Vários pontos de alagamento foram registados pela Defesa Civil do estado. O município de Santo André foi o mais atingido, com vários pontos de inundação, principalmente na zona central.

De acordo com dados da concessionária Enel, 96 mil domicílios da região metropolitana ficaram sem o fornecimento de energia elétrica com as chuvas desta tarde.

Notícias relacionadas:

Com os estragos, a Defesa de Civil prorrogou o término da Operação Chuvas de Verão, que terminaria hoje, para 15 de abril. A operação tem caráter preventivo, de socorro assistencial e de recuperação de danos causados pelas tempestades.

Os moradores de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano e Mauá receberam alerta severo da Defesa Civil por volta das 14h40.

Dados da Defesa Civil mostram que as chuvas nas últimas três horas atingiram volumes de 131 milímetros (mm) na cidade de Mauá, 84 mm em Santo André e 52 mm em São Bernardo.

A região central de Santo André, nas proximidades do Paço Municipal, ficou alagada, com vários veículos inundados. O mesmo aconteceu nos bairros próximos ao Estádio Municipal Bruno José Daniel. A Avenida dos Estados ficou completamente inundada com o transbordamento do Córrego Guarará e do Rio Tamanduateí.

A linha 10-Turquesa, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) foi prejudicada por causa dos alagamentos. Conforme a companhia, os trens da linha 10-turquesa estão em operação parcial entre as estações São Caetano do Sul – pref. Walter Braido e Rio Grande da Serra.

O Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) acionou 30 ônibus para o trecho interrompido entre o bairro de Utinga, em Santo André, e Mauá.

A estação de trem Prefeito Celso Daniel, no centro de Santo André, ficou tomada pelas águas. Um veículo chegou a ser levado pelas águas na intersecção da Avenida dos Estados e da Rua Itapaiva, no Jardim João Ramalho.

Em São Bernardo, os alagamentos interromperam o trânsito na avenida Kennedy. A tempestade veio acompanhada de fortes rajadas de vento.

Uma residência no bairro Zaíra, em Mauá, desabou. Não há informações sobre vítimas.

Devido às movimentações das nuvens, toda a cidade de São Paulo está em estado de atenção, informou a Defesa Civil. O Córrego dos Meninos, na Estrada das Lágrimas, no Ipiranga, transbordou. Em Itaquera, a água do rio Verde subiu nas proximidades da Rua Cunha Porã. Pelo menos 10 árvores caíram na capital.