Temporal deixa vias inundadas e ao menos 250 desabrigados em Peruíbe

A cidade de Peruíbe registra vários pontos de inundação, depois de fortes chuvas que atingiram a cidade na quarta-feira, 8. De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, ao menos 250 pessoas estão desabrigadas.

Imagens mostram resgates de pessoas e animais sendo realizados na manhã desta quinta-feira, 9, em razão de fortes chuvas que alagaram vias no dia anterior

De acordo balanço do órgão estadual divulgado na manhã desta quinta-feira, o acumulado de chuva das últimas 24 horas na cidade foi de 263 mm.

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil foi informada, por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, que no município de Peruíbe, durante a madrugada, uma precipitação pluviométrica de alta intensidade, acompanhada por rajadas de vento, atingiu o município ocasionando erosão, pontos de alagamento e enxurrada.

De acordo com a Defesa Civil do Município, na Rua Tenente José Ignácio Monte Oliva, 561, bairro Residencial Park D´Avielle, ocorreu uma erosão na via provocada pela enxurrada, permanecendo a área isolada.