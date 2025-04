Temporal causa enchentes e chuva de granizo na Grande SP

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo emitiu um alerta para alagamentos em toda a cidade na tarde desta quinta-feira, 10. Bairros da zona norte receberam fortes pancadas de chuva e o céu “ficou escuro” em algumas localidades. Também houve registro de queda de granizo em Santo André (SP), cidade localizada na região metropolitana da capital paulista.

Imagens do radar meteorológico do CGE também mostraram chuva forte com potencial para queda de granizo na região de Vila Prudente, Mooca e Aricanduva/Formosa, zona leste da cidade. Ainda houve registro em Interlagos, na zona sul.

O Corpo de Bombeiros relatou ter recebido 12 chamados para queda de árvores em São Paulo (SP) entre 11h44 e 13h29. Ainda, a corporação informou que houve o registro de enchente no Tucuruvi, na zona norte da capital.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta severo para zonas norte, leste, oeste, sul e centro da capital. O tempo deve permanece instável no decorrer do dia com chuva isolada atuando em outras regiões da cidade com potencial para alagamentos, queda de árvore e queda de granizo.

De acordo com o “SP1”, da “TV Globo”, um avião que iria pousar no Aeroporto de Congonhas precisou arremeter em consequência das chuvas.