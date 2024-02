Temporal causa alagamentos em São Paulo e córregos transbordam

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/02/2024 - 20:44 Para compartilhar:

Uma forte chuva que caiu sobre a capital paulista na tarde deste domingo, 18, fez o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, acionar o estado de atenção para alagamentos. O estado vigorou para todas as regiões diante da intensidade do temporal; às 16h, a condição chegou a ser elevada para alerta em bairros onde córregos transbordaram. Às 17h15, com a redução da intensidade da chuva, os alertas foram desmobilizados.

O serviço de trem da Linha 8-Diamante chegou a ser interrompido durante a tarde por alagamento na via, mas já foi retomado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve 99 chamados para ocorrências de alagamento e 96 para quedas de árvore na cidade. Em algumas regiões, houve falta de energia.

“O aquecimento em combinação com a brisa marítima, geram instabilidades que podem ter até forte intensidade. Já chove forte e com potencial para queda de granizo em Osasco, Barueri e Santana de Parnaíba, todos municípios ao Oeste da Capital”, informou o órgão da Prefeitura às 14h40, horário em que o estado de atenção foi acionado.

O monitoramento apontava que, durante a tarde, o tempo deveria seguir instável, e na ocasião da chuva, poderia ocorrer rajadas de vento, queda de granizo e formação de alagamentos.

– Nas regiões das subprefeituras do Butantã, na zona oeste, Sé, no centro, e Vila Prudente, na zona leste, o monitoramento foi elevado para alerta às 16h pelo CGE.

– Segundo o órgão, houve extravasamento dos córregos da Mooca, na Avenida Salim Farah Maluf, na altura da Rua Pedro Nolasco da Cunha, do Poá-Foz, na Avenida Professor Francisco Morato (Butantã), e do Saracura, na Avenida 9 de Julho, altura do nº 200.

– Posteriormente o alerta foi acionado nas áreas das subprefeituras de Itaquera e Itaim Paulista, ambas na zona leste. Às 17h, todos os alertas foram desmobilizados.

De acordo com a ViaMobilidade, que gere a Linha 8, a interrupção ocorreu devido a um alagamento na via entre as estações Lapa e Palmeiras-Barra Funda. “Os trens não estão circulando entre as estações Lapa e Júlio Prestes”, informou em comunicado no site oficial; às 16h30, o serviço já havia sido retomado. Nenhuma outra linha havia apresentado problemas até esse horário.

A operação na Linha 8-Diamante está normalizada. Entre 15h32 e 16h14, devido a alagamento entre Lapa e Palmeiras-Barra Funda, os trens não circularam entre as estações Lapa e Júlio Prestes. Ônibus da operação Paese foram acionados para atender o trecho, mas não chegaram a atuar devido a normalização da operação. Os passageiros foram orientados pelos Agentes de Atendimento e Segurança (AASs) e por meio de avisos sonoros nas estações e trens.”

A Enel Distribuição São Paulo informou que as fortes chuvas afetaram o fornecimento de energia para alguns clientes, “principalmente, na região Oeste”. “A companhia acionou preventivamente o plano operacional para contingências com reforço de equipes de campo e manobras remotas na rede. Técnicos da distribuidora seguem trabalhando para restabelecer o serviço o mais rápido possível.”

Veja orientações da Prefeitura para evitar problemas decorrentes de alagamentos

– Evite transitar em ruas alagadas;

– Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas;

– Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

– Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

– Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

– Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.





Chuva segue no início da semana

Na segunda-feira, 19, a probabilidade da ocorrência de chuva moderada a forte a partir da tarde “aumenta significativamente na região da capital e Grande São Paulo”, disse o CGE. “O dia deve começar com termômetros por volta dos 20°C e no decorrer da tarde a temperatura máxima atinge facilmente os 28°C, enquanto os porcentuais mínimos de umidade do ar se mantêm acima dos 48%.”

O CGE também destacou o efeito no litoral. “De acordo com as informações mais recentes do Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil, a Depressão subtropical (ciclone), segue sua trajetória sobre o oceano, gerando chuva, ventos fortes e ondas em torno dos 3 metros. Portanto, essa condição requer especial atenção à navegação marítima.”

Pancadas de chuva também são esperadas para a terça-feira de moderada a forte intensidade a partir da tarde. “Ao longo do dia, sol entre nuvens e previsão de temperatura mínima na madrugada em torno dos 20°C, com máxima no período da tarde ao redor dos 26°C. Os índices de umidade do ar seguem elevados, com os menores valores na casa dos 55%.”

