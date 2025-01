Temporal alaga Metrô e ruas e deixa 141 mil imóveis sem luz em São Paulo

A chuva intensa que atingiu São Paulo na tarde desta sexta-feira, 24, causou alagamentos, deixou milhares de imóveis sem luz e provocou o desabamento de parte do teto de um shopping, além de ter inundado estações do Metrô e interrompido a circulação de trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Segundo o Metrô, a Linha 1-Azul passou a circular com velocidade reduzida e maior tempo de parada após as estações Armênia, Jardim São Paulo e Tucuruvi ficarem completamente inundadas. Uma das imagens mais impressionantes que circulavam por redes sociais é da estação Jardim São Paulo, na zona norte, tomada pela água a ponto de formar uma correnteza. Os usuários do terminal tiveram de se apoiar em colunas, em pé, para não serem levados pela água.

Segundo a CPTM, na Linha 7- Rubi, os trens não circulavam entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista. Já na Linha 12 – Safira, os trens não circulavam entre as estações São Miguel Paulista e Comendador Ermelino. Já a Linha 8-Diamante, operada pela ViaMobilidade, teve circulação interrompida entre as Estações Julio Prestes e Lapa. Na Pompeia, zona oeste, na área de construção da estação de Metrô Sesc-Pompeia, da Linha 6-Laranja, também foi possível ver a força das águas no canteiro de obras.

Em Santana, na região norte da cidade, uma residência localizada na Rua Alfredo Pujol desabou, segundo o Corpo de Bombeiros. Três viaturas foram mobilizadas para atender o caso. Não houve registro de vítimas. O Beco do Batman, ponto turístico na Vila Madalena, na zona oeste, também foi totalmente tomado pela água.

A chuva também causou o desabamento de parte do teto do Shopping Center Norte, na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu. A parte que desabou fica no corredor próximo às lojas Vivara e Arezzo.

Em nota, o shopping se referiu ao episódio como “vazamento”: “As fortes chuvas desta tarde provocaram vazamento e isolamento de algumas áreas pelo empreendimento. Esclarecemos ainda que as medidas necessárias estão sendo tomadas pelas equipes do shopping, e as áreas serão liberadas em breve. O shopping reitera que, apesar da ocorrido com o alto volume e força das chuvas, não houve incidentes com vítimas.”

Queda de energia

Até a tarde de ontem, a capital estava com um total de 140.997 imóveis sem energia elétrica, conforme balanço da distribuidora Enel, divulgado às 16h30. Em nota, a Enel disse que estava com equipes nas ruas para restabelecer o serviço para os clientes afetados.

Em toda a área de cobertura da companhia, que abrange todos os municípios da região metropolitana de São Paulo, o balanço apontava 179,6 mil imóveis no escuro.

Em nota, a Enel disse que mobilizou antecipadamente as equipes da empresa para restabelecer a energia dos clientes impactados pelas chuvas, e que as áreas mais afetadas pelos apagões foram as regiões leste e oeste da cidade.

Alerta no celular

Por conta do temporal, a Defesa Civil do Estado emitiu alerta severo para todos os celulares (com a ferramenta 5G ou 4G) que se encontravam em áreas de risco. A mensagem é enviada para todos os aparelhos sem necessidade de cadastro prévio.

O aviso dizia: “Alerta Severo – Defesa Civil: Chuva forte se espalhando pela capital paulista com rajadas de vento e risco de alagamento. Mantenha-se seguro”. São enviados para celulares não os alertas severos e extremos. No aparelho, toca um sinal sonoro e a tela fica travada com a mensagem. Além do alerta sobre os riscos, a ferramenta deve informar sobre locais para evacuação e pontos seguros. Em casos de riscos extremos, o alerta será emitido com sinal sonoro no smartphone, ainda que o aparelho esteja no modo silencioso.

São Paulo foi um dos pioneiros nos testes desse recurso. A ferramenta passou a ser adotada em dezembro e a previsão é de que seja estendida para todo o País em 2025. Outras cidades, como Belo Horizonte, também têm adotado a estratégia de disparos nos celulares para alertar moradores.

Já a Prefeitura, por meio do Centro de Gerenciamento de Emergência Climáticas, colocou toda as áreas da cidade em estado de atenção para alagamentos. Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências do Município, as instabilidades estão sendo formadas pelo encontro de brisa marítima, calor e disponibilidade de umidade. “As próximas horas seguem com tempo instável, com chuvas atuando em outras regiões da cidade”, informou o centro, em nota durante a tarde.

Previsão

Os próximos dias na capital paulista também devem ter temporais entre o fim da tarde e início da noite, com sensação de tempo abafado. Hoje, dia em que a cidade completa 471 nos, a expectativa é de pancadas de chuva típicas de verão, com potencial para rajadas de vento e eventual queda de granizo. “Há condição para a formação de alagamentos, queda de árvores e elevação das cotas dos rios e córregos da região metropolitana de São Paulo e a capital paulista”, alerta o Centro de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura. Ainda segundo o órgão, a chegada amanhã de uma frente fria ao litoral paulista deve reforçar as precipitações, principalmente no período vespertino. O dia será marcado também por chuva de moderada a forte a partir da manhã. “Essa condição proporciona a ocorrência de chuvas com maior volume e de forma generalizada ao longo do dia.”

A empresa de meteorologia meteoblue prevê chuva para todos os dias na próxima semana. A expectativa é que a temperatura máxima fique abaixo de 30°C a partir de hoje. (COLABOROU RENATA OKUMURA)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.