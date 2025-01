Temporal alaga gramado do MorumBis e atrasa São Paulo x Corinthians no Paulistão em 30 minutos

As fortes chuvas que têm castigado a capital paulista prejudicaram também o gramado do MorumBis horas antes do clássico entre São Paulo e Corinthians, neste domingo. O temporal que atingiu todas as regiões da cidade, incluindo a Zona Sul, onde está o estádio do time tricolor, deixou o campo quase todo encharcado, como mostram as fotos de antes da partida. A Federação Paulista de Futebol optou por atrasar o início do jogo em 30 minutos, começando agora às 19h.

Na última sexta-feira, véspera do aniversário de São Paulo, a forte chuva que atingiu a cidade alagou ruas e estações de metrô, destruiu casas, causou estragos, com desabamentos e correntezas que arrastarem carros pelas ruas, principalmente nas regiões norte e oeste. O temporal, acompanhado de rajadas de vento e granizo, durou cerca de duas horas.

Neste domingo, o temporal é menos intenso, mas foram registradas pancadas de forte intensidade com raios e rajadas de vento principalmente na zona sul. A capital entrou em estado de atenção para alagamentos por volta das 13h.

Enchentes são registradas com frequência nas ruas que cercam o MorumBis. E cenas insólitas, como um torcedor nadando na “piscina” que se formou entre as cadeiras nas arquibancadas, ganharam as capas de várias publicações no passado. Existe uma antiga dificuldade de escoamento da água nas arquibancadas, fato que foi observado durante a série de shows da banda Coldplay no local, em 2023.

Naquela época, relatos e cenas registradas pelos fãs do Coldplay nos últimos shows da banda no estádio revelaram pontos de alagamento dentro e fora do MorumBis, desmaios em aglomerações, fãs instalados em regiões improvisadas e confusão nas arquibancadas, além da dificuldade de se deslocar até a casa tricolor.

No mesmo ano, meses antes, a sede social do clube paulista já havia sido interditada depois de fortes pancadas de chuva. O gramado é novo. Foi feito replantio de 11.532m² do campo em outubro do ano passado, dias após o MorumBis ser palco de seis shows do cantor Bruno Mars.