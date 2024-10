Temporais no norte da Itália deixam ao menos 1 morto

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/10/2024 - 10:01 Para compartilhar:

ROMA, 20 OUT (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, afirmou neste domingo (20) que está acompanhando atentamente as consequências das fortes chuvas que afetaram diversas partes do país e deixaram ao menos uma pessoa morta na província de Bolonha, no norte.

Na nota divulgada pelo Palazzo Chigi, a chefe de governo expressou proximidade à família do jovem de apenas 20 anos que faleceu em Botteghino di Zocca, na região da Emilia-Romagna, após ser surpreendido por uma enchente do rio Zena.

Simone Farinelli, que era morador de Ozzano e tinha deficiência auditiva, estava no município dos Apeninos bolonheses para uma visita ao companheiro de sua mãe. A equipe do Corpo de Bombeiros realizou buscas e encontrou o seu corpo somente horas depois.

Em Modena, dezenas de pessoas precisaram ser resgatadas de carros e residências bloqueadas pela enchente, enquanto em Bagnolo, os socorristas salvaram crianças e adolescentes surpreendidos pelo mau tempo. Ao todo, mais de duas mil pessoas na Emilia-Romagna foram evacuadas de suas residências.

Além das cheias e das intervenções das equipes de resgate, as tempestades causaram diversos deslizamentos de terra que bloquearam estradas e dificultaram a situação dos cidadãos e dos socorristas.

“Caíram 175 milímetros de água em apenas algumas horas, vários afluentes do Reno ultrapassaram os seus limites e transbordaram. Temos problemas críticos bastante significativos em 13 municípios”, declarou Irene Priolo, governadora interina da Emilia-Romagna. (ANSA).