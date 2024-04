Temporada final de ‘A Amiga Genial’ terá pré-estreia em junho

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/04/2024 - 13:50 Para compartilhar:

ROMA, 19 ABR (ANSA) – A quarta e última temporada da série da HBO e da RAI “My Brilliant Friend” (“A Amiga Genial”), adaptação da célebre tetralogia napolitana de Elena Ferrante, terá pré-estreia mundial na 23ª edição do Festival de Cinema de Tribeca, que acontece de 5 a 16 de junho, em Nova York.

Após três temporadas com Margherita Mazzucco e Gaia Girace nos papéis de Elena “Lenù” Greco e Raffaella “Lila” Cerullo, respectivamente, as protagonistas serão interpretadas por Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, com direção de Laura Bispuri.

A quarta temporada da série da HBO se baseia em “História da menina perdida”, livro que encerra a saga best-seller de Ferrante, e também terá Fabrizio Gifuni no papel de Nino Sarratore.

A tetralogia conta a história de duas amigas da periferia de Nápoles, Lenù e Lila, escrita pela primeira após o súbito desaparecimento da segunda.

A narrativa começa com Lenù recebendo a notícia de que Lila, já idosa, havia sumido sem deixar rastros, cumprindo um antigo desejo. Irritada, ela decide relatar toda a trajetória de sua amizade, desde a primeira infância até a velhice.

Como pano de fundo, Ferrante descreve as tensões enfrentadas pela Itália e por Nápoles no pós-guerra, como os anos de chumbo, o fascismo, o comunismo e o crescimento da Camorra, e a tentativa das duas amigas, cada uma a seu modo, de se libertar da vida de miséria, exploração e violência à qual nasceram condenadas. (ANSA).