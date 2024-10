Temporada do Terror na Cinemark: uma semana inteira com o que tem de mais assustador

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/10/2024 - 18:41 Para compartilhar:

Falta pouco para o terror invadir a cidade! A Temporada do Terror na Cinemark está prestes a começar e promete uma semana cheia de emoção com os clássicos mais assustadores do cinema.

O Cinemark anunciou, nesta quinta-feira, 17, a lista de filmes que vão fazer a semana do terror. As sessões começam no dia do Halloween, ou melhor, no Dia do Saci, 31 de outubro a seguem até 06 de novembro.

O terror fica por conta dos filmes. Já o preço dos ingressos é uma atração a mais, a partir de R$ 13,00 cada sessão.

Confira lista de filmes e as datas:

