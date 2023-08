Tempo seco favorece maturação e colheita da 2ª safra na região central do País, diz Conab

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/08/2023 - 12:27 Compartilhe

Brasília, 25 – O tempo seco que predominou na região central do País até a última segunda-feira, 21, favoreceu a maturação e a colheita das culturas de segunda safra, informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no seu boletim de monitoramento agrícola. Já nas regiões Norte, Costa Leste e no Sul do País, as chuvas significativas beneficiaram parte das lavouras de feijão e milho terceira safras e os cultivos de inverno da maioria das áreas do Sul, destacou a companhia.

Segundo a Conab, apesar da baixa umidade no solo e das altas temperaturas na região central, a condição para a finalização dos cultivos de segunda safra se manteve favorável.

“Por outro lado, as chuvas irregulares em parte da Bahia e em Sergipe agravaram a restrição hídrica nos cultivos de terceira safra nas lavouras mais distantes do litoral. No Rio Grande do Sul, as chuvas ocorridas a partir da segunda semana melhoraram as condições das lavouras de trigo, apesar da redução do armazenamento hídrico no solo no início do mês”, observou a companhia.

Em relação ao milho de segunda safra, a empresa observou que a produtividade supera as expectativas em Mato Grosso em virtude do clima favorável durante o ciclo. Lá a colheita atingiu 99% da área. Em contrapartida, no Paraná, as chuvas frequentes prejudicam a retirada do cereal do campo em parte do Estado. “A alta umidade dos grãos e o tombamento de plantas devido aos fortes ventos têm atrasado o progresso da colheita em razão da dificuldade operacional das colheitadeiras. Em Mato Grosso do Sul, a colheita progrediu na região centro-norte, entretanto no sudoeste, devido à elevada umidade dos grãos, a colheita está ocorrendo de forma intermitente”, destacou.

Quanto ao trigo, a Conab ressaltou que o índice de vegetação dos principais estados produtores indicaram bom desenvolvimento do cereal. Nas principais regiões produtoras, o indicador ficou acima ou próximo da safra anterior e da média histórica, o que indica boa produtividade.

“No Rio Grande do Sul, o desenvolvimento do trigo é satisfatório, com bom aspecto visual e bom estande de plantas. As condições climáticas têm sido favoráveis para a realização das operações que envolvem pulverização, como adubações de cobertura, tratamentos preventivos e controle de doenças e pragas. No Paraná, a maioria das lavouras está em fase de enchimento de grãos, apresentando, no geral, bom desenvolvimento. As temperaturas mais altas registradas têm afetado algumas lavouras”, comentou a estatal.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias