Tempo real: Brasil estreia na Copa América contra a Bolívia

Em busca do seu nono título na Copa América, a Seleção estreia na competição nesta sexta-feira (14). No estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), o Brasil enfrenta a Bolívia. A partida será realizada às 21h30 (horário de Brasília). A Agência Brasil faz a cobertura em tempo real do jogo a partir das 21h.

Sem o seu principal jogador, Neymar, a seleção brasileira vai a campo para tentar repetir a boa atuação do último amistoso antes da competição, quando venceu Honduras por 7 a 0. Na linha de frente, Tite deve escalar um quarteto responsável por cinco dos sete gols do último jogo: Philippe Coutinho, Richarlison, David Neres e Roberto Firmino.

Na condição de “azarão”, a Bolívia tem como destaque um nome muito conhecido dos brasileiros: Marcelo Moreno, ex-jogador de Cruzeiro, Grêmio e Flamengo. Neste ano, a Bolívia jogou quatro partidas: empatou uma e perdeu três.

O árbitro do jogo será o argentino Nestor Pistana. Ele será auxiliado por Hernán Maldana e Juan P. Belatti, também argentinos. O quarto árbitro será o equatoriano Roddy Zambrano.

Acompanhe Brasil x Bolívia em tempo real: