Tempo quente e seco preocupa em áreas produtoras de robusta de Rondônia e na BA

São Paulo, 18 – As chuvas abaixo da média em novembro nas principais regiões produtoras de café, junto com altas temperaturas, causam preocupações em relação à próxima safra brasileira 2024/25. “A situação é um pouco mais preocupante nas regiões produtoras de café robusta (conilon), especialmente em Rondônia e Bahia”, informa o especialista Guilherme Morya, analista de mercado do Rabobank, em relatório mensal.

“Nossos resultados preliminares (após Crop Tour) indicam uma queda na produção em Rondônia entre 5% a 10% (cerca de 200 mil sacas) em 2024 em comparação com 2023. No entanto, o Estado do Espírito Santo (principal região produtora de café conilon) ainda tem potencial para uma boa colheita”, ponderou Morya.

Apesar das condições climáticas adversas, a situação permanece promissora nas regiões produtoras de café arábica, especialmente no sul e leste de Minas Gerais.

“As chuvas retornaram em dezembro, mas é essencial monitorar sua continuidade nas próximas semanas”, destacou o banco holandês, especializado no crédito ao produtor rural.

Conforme o Rabobank, a relação de troca em dezembro apresentou melhora, sendo necessárias 2,1 sacas (60 kg) de café para comprar 1 tonelada de fertilizante (fórmula 20-05-20), uma queda de 15% em relação ao mês anterior e 32% menor do que em dezembro de 2022 (quando eram necessárias 3,1 sacas de café para comprar 1 tonelada de fertilizante).

Além do aumento dos preços de café arábica no mercado doméstico, que aumentaram em média 7% em relação ao mês anterior (até 14 de dezembro de 2023), os preços dos fertilizantes (ureia e potássio) tiveram uma leve queda nos últimos 30 dias.

“Segundo nossa equipe local, os preços dos fertilizantes devem permanecer estáveis nas próximas semanas”, observou o banco.

