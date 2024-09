Tempo quente e seco permanece em São Paulo, fim de semana pode trazer alívio

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/09/2024 - 5:00 Para compartilhar:

Uma frente fria vai trazer alívio ao calor no próximo fim de semana. As temperaturas devem se manter elevadas pelo menos até sábado (14). O sistema frontal durante a sua trajetória entre o domingo (15) e a segunda-feira (16) vai provocar chuva e, após a passagem da frente fria, a chegada do ar frio deve trazer declínio das temperaturas, principalmente no leste paulista, que inclui a capital e região metropolitana, mas sem frio extremo.

A sexta-feira (13) vai seguir o panorama registrado nos últimos dias, ou seja, sem previsão de chuva, baixa umidade do ar e calor bem acima do esperado para o mês. Temperatura máxima na casa dos 34°C e percentuais de umidade abaixo dos 20%, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da prefeitura de São Paulo.

No sábado (14), ainda faz calor, com temperatura mínima prevista de 20°C na madrugada e 34°C nas horas de maior aquecimento durante a tarde, em decorrência do predomínio de sol entre poucas nuvens. Eventuais rajadas de vento deve ocorrer a partir da tarde, em função da aproximação da frente fria. A quantidade de nuvens vai aumentar no período noturno, mas sem previsão de chuva.

Entre domingo (15) e segunda-feira (16), são esperadas chuvas com até moderada intensidade em alguns momentos no litoral sul de São Paulo, que serão acompanhadas de rajadas de vento, em função da aproximação do sistema frontal no domingo (15). Na Capital e região metropolitana o volume de chuva esperado deve ser bem menor, com chuva fraca e chuviscos de forma intermitente durante a trajetória do sistema. O declínio das temperaturas na próxima semana não será duradouro, e deve voltar a esquentar já no decorrer da sexta-feira (20).