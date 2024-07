Tempo na Lua passa 57 microssegundos mais rápido por dia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/07/2024 - 12:33 Para compartilhar:

MILÃO, 9 JUL (ANSA) – O tempo na Lua corre cerca de 57 milionésimos de segundo (microssegundos) mais rápido por dia do que na Terra devido à gravidade mais fraca no satélite.

É o que diz um estudo de pesquisadores do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa, liderado pelo físico russo Slava Turyshev e compartilhado na plataforma arXiv enquanto aguarda revisão por pares.

Segundo os cientistas, os resultados ajudarão a sincronizar os sistemas de navegação da Terra e da Lua, tendo em vista futuras missões humanas do programa Artemis, que prevê um pouso tripulado no satélite até 2026.

A teoria da relatividade de Albert Einstein já havia estabelecido que a gravidade desacelera o tempo, porém a diferença em relação à Lua nunca havia sido aprofundada, algo que se tornou obrigatório devido à perspectiva da Nasa de estabelecer uma base fixa no satélite.

Para estimar as variações temporais, os investigadores da agência americana calcularam as diferentes escalas em relação ao centro de gravidade do Sistema Solar, descobrindo uma discrepância de 57 microssegundos por dia, o que equivale a cerca de 0,02 segundos por ano.

No entanto, os pesquisadores salientaram que, em se tratando de distâncias muito grandes, onde frações mínimas podem fazer a diferença, ainda são necessários novos estudos para estimar o valor com mais precisão. (ANSA).