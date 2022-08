Especialista revela tempo médio para atingir orgasmo feminino

Da Redação 22/08/2022 - 21:49 Compartilhe

Se, durante o prazer, você demora a chegar ao clímax, você não está sozinha. Persistência e muito cuidado são necessários para atingir o orgasmo feminino.

Em seu canal do YouTube, a urologista e educadora sexual Rena Malik dedica-se a responder algumas questões recorrentes sobre sexo — incluindo quantos minutos são necessários, em média, para mulheres atingirem o ápice do prazer. Saiba mais com informações da “Men’s Health”.

Qual é o tempo médio para atingir o orgasmo feminino?

Rena analisa os resultados de um estudo feito nos Estados Unidos e na Hungria com mais de 2 mil mulheres. As entrevistadas haviam sido perguntadas sobre qual era a média de tempo que levavam para atingir o orgasmo (durante o sexo com um(a) parceiro(a) ou na masturbação).

“O que eles [os pesquisadores] descobriram foi que o tempo médio para atingir o clímax em mulheres com um(a) parceiro(a) era de cerca de 14 minutos. No entanto, quando elas se masturbavam sozinhas, esse tempo era de cerca de 8 minutos”, revela.

De acordo com a educadora, isso acontece porque, muitas vezes, mulheres precisam de estimulação do clitóris para atingir o orgasmo; e quando se masturbam, elas se concentram nessa estimulação específica.

Rena ainda destaca que, segundo o estudo, “durante o sexo, as mulheres estão mais focadas na intimidade e confiança com seu(ua) parceiro(a), enquanto a masturbação é 100% por prazer”. Dessa forma, a maioria das mulheres considerou o sexo em parceria mais satisfatório do que a masturbação — mesmo levando em consideração a maior quantidade de tempo que levavam para atingir o orgasmo.

“Curiosamente, as mulheres mais velhas e que tinham um status de relacionamento ‘muito satisfatório’ eram mais propensas a ter um tempo mais curto [para o orgasmo]”, acrescenta. “Isso faz sentido… Mulheres mais velhas ou que estiveram em um relacionamento feliz podem comunicar melhor o que gostam e entender seus corpos um pouco melhor, para que possam atingir o orgasmo mais rapidamente”, finaliza a especialista.