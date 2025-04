‘Tempo de Guerra’, filme da A24, retrata sentimentalismo patriótico dos EUA

Ambientado cerca de 20 anos após a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, “Tempo de Guerra” busca sensibilizar o telespectador para o ideal das tropas americanas no país do Oriente Médio por meio de um enfático sentimentalismo patriótico e até uma desumanização dos iraquianos.

Dirigida pelo veterano da Guerra do Iraque Ray Mendoza e por Alex Garland, a obra é baseada na história real de uma missão do pelotão de SEALs da Marinha Americana no país árabe, que deu errado em meados de 2006.

História

No inicio de “Tempo de Guerra”, é possível observar as tropas americanas caminhando pelas ruas de Ramadi, uma pequena cidade no Iraque, em busca de um local para passar a noite e estabelecer uma posição de vantagem em relação aos jihad. Alguém diz: “Gosto desta casa”, e eles decidem então invadir uma residência, colocando os moradores em um quarto isolado sob o pretexto de protegê-los.

O que se segue é o retrato da destruição em massa da guerra entre duas forças, resultando em uma casa – uma entre as milhares devastadas ao fim do conflito – completamente bombardeada. No final, uma família desnorteada se vê com apenas uma única pergunta em mente: “Por que?”.

Fora algumas poucas cenas descontraídas, como as tropas assistindo um clipe de John Travolta e Jamie Lee Curtis se exercitando em “Perfeição”, de 1985, a obra opta por enfatizar o laço de irmandade e fidelidade entre os homens em cena, dispostos a fazer o impossível para salvar seus companheiros ao longo da missão.

Com pouco mais de uma hora de duração, o novo filme da A24 — famosa por produções com temáticas sensíveis e melancólicas — se passa em quase um único ambiente e se desenvolve sem grandes comoções, optando pela “desnorteação” do público ao priorizar o uso de jargões militares em vez de grandes diálogos, dificultado a criação de empatia por qualquer um dos jovens soldados.

Em um elenco formado por Charles Melton (“Segredos de um Escândalo”, “Riverdale”), Will Poulter (“O Urso” e “Guardiões da Galáxia Vol. 3”), D’Pharaoh Woon-A-Tai (“Reservation Dogs”), Cosmo Jarvis (“Xógum: A Gloriosa Saga do Japão”,“Peaky Blinders”), Joseph Quinn (“Stranger Things”, “Gladiador 2”) e Kit Connor (“Heartstopper”, “Robô Selvagem”),”Tempo de Guerra” estreia nos cinemas brasileiros em 17 de abril.

Confira o trailer

** Estagiária sob supervisão