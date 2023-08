Tempo começa a mudar e previsão é de frio no final de semana; veja temperaturas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/08/2023 - 20:39 Compartilhe

O calor que tomou conta de grande parte do Brasil em pleno inverno começou a diminuir nesta quinta-feira, 24, e o tempo vai mudar de forma mais radical em vários Estados até o final de semana. Em São Paulo, por exemplo, a chuva que caiu à tarde na capital já amenizou a temperatura.

Uma massa de ar frio que vem da Argentina e se desloca pelo sul do Brasil já derrubou as temperaturas no Rio Grande do Sul – durante a madrugada de quinta-feira, segundo a MetSul Meteorologia, os termômetros marcaram 4,9°C em Herval e 5°C em Pedras Altas, dois municípios gaúchos.

A frente fria vai avançar rumo a Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul e mesmo ao Mato Grosso, onde não vai chegar a fazer frio, mas o calor intenso dos últimos dias será substituído por temperaturas amenas, segundo a MetSul.

Na sexta-feira, 23, a frente fria atinge o Paraná e trechos do Estado de São Paulo. No sábado, ela avança atingindo mais São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, e no domingo deve amenizar a temperatura em outros Estados. A capital do Mato Grosso, Cuiabá, que estava registrando temperaturas acima de 40°C, terá máxima de 32°C.

Segundo ao MetSul, a temperatura máxima na cidade de São Paulo deve ser de 23°C na sexta, 16°C no sábado e 15°C no domingo e na segunda-feira. No interior paulista, as regiões norte e noroeste seguirão tendo calor, mas no domingo o tempo muda.

A Climatempo prevê chuva por vários dias no litoral paulista, a partir de sexta-feira, com intensidade variável. Na região metropolitana de São Paulo, o final de semana deve ser de frio.

Enquanto o frio não chega, várias cidades seguiram registrando temperaturas bem elevadas para agosto. Nesta quinta-feira, a máxima no Rio de Janeiro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foi de 38,7°C, registrada às 15h na Marambaia (zona oeste). Essa foi a segunda maior temperatura do ano no Rio – o recorde aconteceu em 4 de fevereiro, com 38,8°C nessa mesma estação.

