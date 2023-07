Templo da Antiguidade é reaberto na Itália após quase 20 anos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/07/2023 - 11:50 Compartilhe

PALERMO, 8 JUL (ANSA) – O interior do Templo de Segesta, antiga estrutura dórica datada do século 5 antes de Cristo e situada na ilha italiana da Sicília, foi reaberto ao público após quase 20 anos.

Com isso, os visitantes poderão acessar o coração do majestoso edifício, que podia ser admirado apenas do lado de fora por razões de segurança, durante todo o dia e em algumas aberturas noturnas.

Segundo Francesco Paolo Scarpinato, secretário de Cultura da Sicília, a novidade permitirá que os turistas aproveitem melhor esse “extraordinário sítio arqueológico”. O templo também contará com uma instalação do artista italiano Gandolfo Gabriele David para estimular reflexões sobre o sagrado e a relação com a natureza.

Também chamado de “Templo Grande”, o edifício foi construído no fim do século 5 a.C., em uma colina a oeste da cidade de Segesta, e conta com 36 colunas de 10 metros de altura. (ANSA).

