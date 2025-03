Tempestades deixam ao menos 33 mortos nos Estados Unidos

Pelo menos 33 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas depois que violentos tornados atingiram o centro dos Estados Unidos, informaram as autoridades estaduais no sábado (15).

Oito pessoas morreram no estado do Kansas em um acidente que envolveu mais de 50 automóveis, segundo a polícia.

A patrulha rodoviária do Missouri confirmou 12 “mortes relacionadas com as tempestades” em um comunicado divulgado na rede X.

Seis mortes foram registradas no condado de Wayne, três no de Ozark (onde várias pessoas ficaram feridas). Os condados de Butler, Jefferson e Saint Louis registraram uma vítima fatal cada, segundo a polícia.

A polícia do Missouri relatou a queda de árvores e cabos elétricos, assim como danos a edifícios residenciais e comerciais, com algumas áreas severamente impactadas por tornados, tempestades elétricas e granizo.

Mais ao sul, no Texas, as autoridades locais informaram à AFP que quatro pessoas morreram em acidentes de trânsito relacionados com as tempestades de poeira e os incêndios que reduziram consideravelmente a visibilidade nas estradas.

No Arkansas, as autoridades informaram que três pessoas faleceram devido aos fenômenos meteorológicos e que 29 pessoas ficaram feridas.

No vizinho Mississippi, o governador Tate Reeves anunciou que seis pessoas morreram e três são consideradas desaparecidas.

md/bbk/dg/mr/fp/am