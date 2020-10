Tempestades deixam ao menos 2 mortos no noroeste da Itália

TURIM, 3 OUT (ANSA) – Uma violenta onda de mau tempo atingiu o noroeste da Itália neste sábado (3) e deixou pelo dois mortos.

As vítimas já confirmadas são um bombeiro voluntário de Arnad, no Vale de Aosta, e um homem de Borgosesia, no Piemonte. O primeiro morreu ao ser atingido por uma árvore durante uma operação de socorro, enquanto o segundo teve seu carro arrastado por uma enchente.

Este último estava acompanhado do irmão, que conseguiu soltar o cinto de segurança a tempo de se salvar. Segundo o governador do Piemonte, Alberto Cirio, uma pessoa ainda está desaparecida.

Situada na fronteira com a França, a região é a mais afetada pelas tempestades e inundações na Itália neste fim de semana. Em Garessio, na província de Cuneo, uma enchente abriu túmulos no cemitério local e arrastou caixões até uma cidade vizinha.

Já em Ormea, também na província de Cuneo, mais de mil moradores estão isolados desde a madrugada e sem abastecimento de água e energia elétrica.

“Não chegou nenhum socorrista ao vilarejo. Estamos eu, o marechal dos Carabineiros, voluntários e cidadãos que tentam liberar as ruas dos deslizamentos”, disse o prefeito Giorgio Ferarris.

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, telefonou para o governador do Piemonte para expressar sua solidariedade. “Seu pensamento foi para todos os cidadãos atingidos por essa calamidade, para os prefeitos e as instituições que enfrentam a situação, para as pessoas desaparecidas e para as equipes das forças de ordem e da Defesa Civil”, afirmou Cirio.

Segundo a Agência Regional de Proteção Ambiental, não chovia tanto no Piemonte desde 1958. (ANSA).

