Tempestades de poeira atingem Oriente Médio e ‘transformam dia em noite’; assista

Tempestades de poeira atingiram partes da Arábia Saudita, da Jordânia e do Kuwait, neste domingo, 4, causando problemas de transporte e evacuações de emergência. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o dia “virando noite” por conta do fenômeno.

De acordo com o “Gulf News”, as autoridades dos três países emitiram alertas e avisaram sobre uma instabilidade climática nos próximos dias. As autoridades recomendaram que a população permaneça em casa e evite áreas abertas ou viagens de carro em estradas.

Confira vídeos:

في هذه الأثناء عاصفة غبارية تضرب السعودية pic.twitter.com/iDSnQJPR7P — Saif_CH (@saif_SH45) May 4, 2025

Uma “parede de poeira” varreu a província de Al Qassim, ao leste de Medina, na Arábia Saudita, prejudicando a visibilidade na região e o tráfego de veículos. Uma das gravações mostra o céu “se tornando” laranja com a passagem da tempestade.

No Kuwait, ventos e espessas nuvens de poeira fizeram com que as operações marítimas e aéreas fossem suspensas. Dois voos do Egito para o Kuwait precisaram ser desviados. As atividades voltaram ao normal nesta segunda-feira, 5.

Na Jordânia, chuvas e poeira reduziram a visibilidade e causaram inundações repentinas em algumas áreas. As autoridades evacuaram centenas de pessoas que visitavam Petra, o ponto turístico e sítio arqueológico mais visitado do país, por conta de enchentes.