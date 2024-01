Tempestades de neve interrompem operações de frigoríficos no Kansas, EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/01/2024 - 10:10 Para compartilhar:

Nova York, 10 – Nevascas e frio intenso no Meio-Oeste dos Estados Unidos provocaram nesta terça-feira, 9, o fechamento temporário de duas das maiores unidades de processamento de carne bovina do país. A Cargill disse que sua unidade de carne bovina em Dodge City, Kansas, ficou sem energia e retomará as operações assim que a eletricidade for restaurada, o que pode ocorrer nesta quarta-feira, 10. A Tyson Foods, a maior empresa de carne dos EUA, disse que cancelou ambos os turnos em suas instalações em Holcomb, Kansas. Estima-se que as duas unidades abatam cerca de 6 mil cabeças de gado por dia, de acordo com a publicação do setor Cattle Buyers Weekly. Fonte: Dow Jones Newswires.

