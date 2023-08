Tempestade tropical Idalia se intensifica rumo à Flórida

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/08/2023 - 13:33 Compartilhe

A tempestade tropical Idalia se intensificou nas últimas horas e se aproxima nesta segunda-feira (28) da costa oeste de Cuba, em seu caminho para a Flórida, onde a previsão é de que chegue como um furacão de categoria 3, segundo as autoridades americanas.

A tempestade está 125 km ao sul da parte mais oeste de Cuba e avança com ventos máximos sustentados de 100 km/h, de acordo com o último boletim do Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

Idalia se converterá em furacão nesta segunda-feira, conforme as previsões do NHC, que emitiu um alerta para a província cubana de Pinar del Río.

A tormenta se desloca para o norte a 13 km/h e deve ganhar força nas próximas horas até alcançar a costa oeste da Flórida, no sudeste do Estados Unidos, na quarta-feira.

Idalia deve se tornar um furacão de, ao menos, categoria 3, isto é, com ventos máximos sustentados de entre 178 e 208 km/h, segundo o NHC.

Ron DeSantis, governador da Flórida e pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, declarou estado de emergência em 46 condados pela ameaça de Idalia e anunciou evacuações em partes do oeste.

“Este vai ser um furacão poderoso e, sem dúvida, vai afetar o estado da Flórida de muitas maneiras diferentes. Assim, por favor, prestem atenção às diretrizes de suas autoridades locais”, disse DeSantis em coletiva de imprensa nesta segunda-feira.

“Isto pode custar a vida de alguém, pode custar seu sustento”, insistiu o governador. “Esta é uma batalha com a mãe natureza, e não é algo contra o que se deseja lutar”, completou.

O presidente americano, Joe Biden, conversou com DeSantis pela manhã e aprovou uma declaração de emergência para a Flórida, o que garante ajuda federal para enfrentar a passagem de Idalia.

Em setembro do ano passado, o furacão Ian, de categoria 5, matou quase 150 pessoas e deixou graves danos materiais em sua passagem pelo sudoeste da Flórida.

