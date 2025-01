Tempestade perigosa vai provocar frio intenso e nevascas nos EUA

Uma tempestade de inverno se aproxima nos Estados Unidos, onde meteorologistas alertaram neste sábado para temperaturas congelantes, nevascas e estradas cobertas de gelo, enquanto milhões de americanos se preparavam para enfrentar condições perigosas.

Mais de 55 milhões de pessoas se encontravam na trajetória da tempestade, que vai atingir a parte leste dos Estados Unidos até a próxima segunda-feira. O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) alertou para condições de nevasca em vários estados.

Autoridades estaduais emitiram alertas ou avisos de emergência desde Montana até Maryland, Delaware e Virgínia. Partes dos estados de Nova York e Pensilvânia estão expostas a nevascas provenientes da região dos Grandes Lagos, que poderiam formar camadas de neve de até 61 centímetros de altura na área, segundo o NWS.

Uma nevasca vai atingir as planícies centrais na madrugada deste domingo. “As condições de neve tornarão as viagens extremamente perigosas, com estradas intransitáveis e alto risco de os motoristas ficarem presos”, alertou o serviço meteorológico público.

As temperaturas chegarão a -18ºC em alguns estados, e rajadas de vento aumentarão o perigo.

mlm/bbk/llu/lb