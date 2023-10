Tempestade Norma é rebaixada para depressão tropical rumo ao noroeste do México

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/10/2023 - 11:21 Para compartilhar:

A tempestade Norma foi rebaixada para depressão tropical nesta segunda-feira (23), rumo à costa noroeste do México, onde atingirá a costa pela segunda vez depois de atingir o sul da península turística da Baixa Califórnia como furacão.

Norma estava localizada a 55 quilômetros da cidade de Culiacán, no estado de Sinaloa, com ventos máximos sustentados de 55 km/h e deslocamento de 11 km/h, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês).

Apesar de ter sido rebaixada, Norma ainda pode trazer fortes chuvas e risco de inundações, acrescentou o NHC.

Enquanto isso, Otis, uma nova tempestade tropical, formou-se no Pacífico mexicano e estava localizada 640 quilômetros ao sudeste de Acapulco (sul), com ventos máximos sustentados de 75 km/h, informou o NHC.

No turístico Cabo San Lucas, na península da Baixa Califórnia, as autoridades e a população restabeleceram a normalidade após a passagem de Norma, que afetou principalmente empresas e restaurantes localizados à beira-mar.

Praias cheias de lixo, móveis destruídos, assim como placas e postes, e algumas árvores caídas fizeram parte dos danos deixados por Norma, observou a AFP durante um passeio pela zona turística.

O México é um dos países mais vulneráveis ao impacto dos furacões, com pelo menos uma dúzia de fenômenos meteorológicos por ano em sua costa do Pacífico e do Atlântico.

yug/ll/aa/tt

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias