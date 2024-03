Tempestade Mônica deixa oito mortos no sul da França

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/03/2024 - 11:42 Para compartilhar:

A tempestade Mônica provocou oito mortos no sul da França, onde foi encontrado nesta sexta-feira (15) o corpo sem vida da última pessoa desaparecida, um menino de 12 anos, anunciou o Ministério Público de Nimes.

Esta descoberta eleva para oito o número de mortos devido às fortes tempestades da semana passada, que provocaram o transbordamento dos rios em diversas zonas do sudoeste.

O menino foi arrastado pela água junto com sua família quando tentavam cruzar com seu veículo uma ponte fluvial perto de Dions, no sábado, por volta das 23h30 (horário local).

Apenas a mãe, de 40 anos, foi resgatada. As equipes de resgate encontraram o corpo sem vida do pai na segunda-feira, um dia antes de encontrar o corpo da filha de 4 anos do casal.

A tempestade Mônica também provocou três mortes na Espanha, arrastadas pelo mar.

A metade sul da França costuma vivenciar esses fenômenos meteorológicos. O mais mortal ocorreu em setembro de 1992, quando 46 pessoas morreram, 40 delas em Vaison-La-Romaine.

siu/tjc/avl/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias