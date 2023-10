Tempestade Lidia se aproxima da costa do Pacífico mexicano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/10/2023 - 17:17 Compartilhe

A tempestade tropical Lidia está se aproximando neste domingo (7) das costas do Pacífico mexicano, onde se espera que cause fortes chuvas, informaram as autoridades meteorológicas.

Lidia está a 930 km do porto de Manzanillo, Colima, de acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês). A tempestade avança a 7 km/h com ventos máximos sustentados de 110 km/h.

É esperado que durante a tarde de segunda-feira Lidia se fortaleça e se torne um furacão de categoria 1 na escala Saffir-Simpson, que classifica a força dos furacões com base na velocidade de seus ventos.

O serviço meteorológico mexicano, por sua vez, afirmou que Lidia causará chuvas em Baja California Sur, onde está localizado o balneário de Los Cabos, frequentado por turistas internacionais, e nos estados de Sinaloa, Nayarit e Jalisco, todos na costa do Pacífico.

Prevê-se que Lidia atinja o solo na manhã de terça-feira e depois se degrade.

O México enfrenta anualmente o impacto de furacões em suas costas dos oceanos Pacífico e Atlântico, geralmente entre maio e novembro.

No final de agosto, o furacão Hilary causou fortes chuvas e uma morte em sua passagem pelo México.

