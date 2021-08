Tempestade Ida ganha força e se transforma em furacão no Golfo do México

Washington, 27 – A tempestade tropical Ida ganhou força e se transformou em furacão, nesta sexta-feira no período da tarde, e pode atingir a Louisiana, nos Estados Unidos, na noite de domingo, enquanto as autoridades ao longo da Costa do Golfo se preparam para ventos fortes e chuvas fortes.

O governador da Louisiana, John Bel Edwards, declarou estado de emergência, e os líderes em Nova Orleans emitiram ordens de evacuação obrigatória para as pessoas que vivem fora do sistema de diques da cidade.

Os meteorologistas do Centro Nacional de Furacão preveem que Ida chegará à Louisiana na noite de domingo ou na manhã de segunda-feira.

As previsões atuais mostram que a tempestade pode se tornar tão forte quanto um furacão de categoria 3 nos próximos dois dias, com ventos chegando a 120 milhas por hora.

