Tempestade Helene deixa 30 mortos em um condado da Carolina do Norte

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/09/2024 - 19:23 Para compartilhar:

Foram confirmadas as mortes de 30 pessoas no condado de Buncombe, no estado da Carolina do Norte, como resultado da passagem do furacão Helene, informaram autoridades neste domingo (29), elevando o número total de mortes nos Estados Unidos.

“Temos uma atualização devastadora. Agora temos 30 perdas confirmadas devido à tempestade”, disse o xerife Quentin Miller em uma coletiva de imprensa transmitida pela mídia local. “Ainda estamos conduzindo operações de busca e sabemos que essas também podem incluir operações de recuperação.”

Assim, o número de mortos em uma grande parte do sudeste dos Estados Unidos foi elevado para pelo menos 83, de acordo com relatos de autoridades locais e veículos de imprensa reunidos pela AFP.

sst/jgc/ic