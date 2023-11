Tempestade em SP: número de mortos chega a 6 e locais estão sem energia

Mauro Balhessai Mauro Balhessa https://istoe.com.br/autor/mauro-balhessa/ 04/11/2023 - 12:15 Para compartilhar:

Uma tempestade que atingiu São Paulo na noite desta sexta-feira, 3, provocou seis mortes. Locais permanecem sem energia há mais de 16 horas.

Fortes chuvas e rajadas de vento chegaram a 151 km/h, em Santos, segundo dados do Porto. Já na capital, os ventos atingiram 103,7 km/h – recorde histórico nos últimos cinco anos.

De acordo com a Defesa Civil, dos seis óbitos confirmados, um ocorreu em Limeira, por desabamento de um muro; um em Osasco, devido a uma queda de árvore sobre um carro; e outro em Santo André, devido a queda de uma parede de um prédio.

Na zona leste de São Paulo, duas pessoas morreram devido a queda de árvore; e em Suzano, uma morte foi registrada também por queda de árvore. As informações foram atualizadas às 8h30 deste sábado, 4.

Para se ter uma ideia, foram mais de 2.000 chamados em ocorrências em 40 municípios do estado, registrados pelas Defesas Civis e o Corpo de Bombeiros.

Falta de energia

Muitas regiões da grande São Paulo ainda estão sem energia. Segundo a Enel, as rajadas de vento de até 104 km/h que atingiram a área de concessão nesta sexta-feira (3) provocaram quedas de árvores e galhos sobre a rede elétrica, danificando trechos da rede de distribuição em diversos pontos.

Em nota, ela afirmou que “reforçou as equipes em campo, nos canais de atendimento e no centro de controle e está trabalhando de forma ininterrupta para normalizar o fornecimento de energia para todos. Informa ainda que as regiões mais afetadas foram as zona Sul e Oeste e está avaliando a extensão dos danos causados”.

E completa: “devido a complexidade do reparo e a necessidade de reconstrução de trechos da rede, em alguns casos, o restabelecimento da energia será de forma gradual e, em alguns casos, pode levar mais tempo”.

A companhia orienta que os cidadãos que estejam sem luz, priorizem os canais digitais da companhia por meio do app Enel São Paulo e agência virtual do site www.enel.com.br.

