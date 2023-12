Tempestade deixa uma morta e 110 mil casas sem eletricidade na Austrália

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/12/2023 - 23:05 Para compartilhar:

Uma tempestade elétrica e fortes ventos deixaram 110 mil residências sem eletricidade no leste da Austrália, onde a queda de uma árvore matou uma mulher, informaram as autoridades nesta terça-feira (26, noite de quinta no Brasil).

A tempestade causou danos “catastróficos”, ao derrubar a rede elétrica em Brisbane, capital do estado de Queensland, e na região de Gold Coast, relatou a empresa de energia Energex.

“Não é fácil dizer isso, mas alguns clientes ficarão sem energia por dias. Estamos vendo danos catastróficos e extensos em uma escala semelhante a um ciclone”, indicou a empresa nas redes sociais.

O serviço de ambulâncias de Queensland disse que uma mulher de 59 anos morreu devido à queda de uma árvore em Gold Coast.

“Infelizmente, ela sofreu um ferimento grave na cabeça e faleceu. Não conseguimos reanimá-la”, contou o paramédico Jaye Newton, que estava no local.

Outra árvore caída prendeu uma mulher em seu carro por mais de uma hora, afirmou o paramédico aos jornalistas.

“Era como uma zona de desastre, havia árvores por toda a estrada”, acrescentou Newton, descrevendo como os ventos arrancaram árvores e derrubaram telhados.

O Escritório Meteorológico previu para terça-feira tempestades elétricas severas, fortes rajadas de vento e chuvas intensas com granizo.

Também emitiu um alerta de enchentes para um rio a cerca de 40 km de Gold Coast.

