Tempestade de neve provoca cancelamento de voos e caos no transporte em Nova York

Nova York e seus arredores amanheceram nesta terça-feira cobertos de neve pela primeira vez em dois anos, devido a uma tempestade que atinge o nordeste dos Estados Unidos e levou ao fechamento de escolas e tribunais, ao cancelamento de voos e perturbou o trânsito.

Companhias aéreas cancelaram mais de 1.220 voos, incluindo 43% de todos aqueles operados no aeroporto de LaGuardia e 28% do serviço do aeroporto de Newark, além de quase um a cada cinco voos no aeroporto JFK, segundo o rastreador Flight Aware.

Escolas fecharam e mais de 1 milhão de alunos assistiam às aulas remotamente no fim da manhã, anunciou em entrevista coletiva Donald Banks, que responde pelo ensino na cidade.

Essa foi a primeira vez em dois anos que a neve tornou necessário o uso de máquinas para removê-la na cidade mais populosa do país, de mais de 8,5 milhões de habitantes, informaram autoridades.

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) alertou para tempestades com “ventos fortes e nevascas, que poderiam danificar árvores, linhas de energia e interromper viagens”, bem como provocar “inundações costeiras”, o que poderia afetar 32 milhões de pessoas.

Muitas áreas rurais do nordeste ficaram isoladas. Máquinas tentavam remover a neve das estradas, e a visibilidade estava reduzida.

O município de Hampton, em Nova Jersey, acumulou 33 centímetros de neve, enquanto Chester, ao norte do estado de Nova York, recebeu cerca de 30 centímetros, segundo meteorologistas.

Em Manhattan, o Central Park amanheceu sob uma espessa camada branca, que levou muitos a sair de casa para desfrutar desse fenômeno, cada vez menos frequente devido às mudanças climáticas.

