Tempestade ‘Ciara’ atinge regiões da Itália

ROMA, 10 FEV (ANSA) – A tempestade “Ciara”, que provocou uma onda de mau tempo e matou três pessoas pela Europa no último fim de semana, atingiu a ilha da Sardenha e algumas regiões do centro da Itália nesta segunda-feira (10). As previsões meteorológicas também indicam fortes rajadas de vento e chuva intensa em Marcas, Abruzzo, Molise e na área coberta pelo mar Tirreno, na região da Calábria. Neste fim de semana, o norte da Europa foi atingido pelas tempestades Ciara e Sabine. Fortes ventos foram registrados na França, Reino Unido, Alemanha, Dinamarca, Irlanda, Holanda e Bélgica. O mau tempo causou o cancelamento de centenas de voos na noite de domingo (9) e deixou milhares de residências sem energia elétrica em todos os países citados. Além disso, partidas de futebol foram adiadas em Bruxelas, principalmente porque o fenômeno pode trazer ventos de até 140 quilômetros por hora. O Instituto Real Meteorológico Belga, inclusive, advertiu para o “risco elevado de estragos” no país durante a passagem do fenômeno. (ANSA)