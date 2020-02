Tempestade Ciara atinge Itália e causa uma morte

SÃO PAULO E ROMA, 11 FEV (ANSA) – A tempestade Ciara, que atingiu o Reino Unido, a França e a Alemanha, está afetando a Itália nesta terça-feira (11). Uma mulher morreu em Traona, na província de Sondrio, na Lombardia, ao ser atingida por fragmentos do telhado, que se desfez devido aos ventos fortes. Na região dos alpes italianos, os ventos alcançaram uma velocidade de 200km/h. Ao sul, na Campânia, foi dado alerta para ondas gigantes, e a Prefeitura de Nápoles recomendou que as pessoas evitem sair de casa ao longo do dia. Com chuvas torrenciais, alagamentos e ventos, a tempestade Ciara já provocou ao menos cinco mortes na Europa. Na Inglaterra e na Eslovênia, duas pessoas morreram em quedas de árvores. Na Suécia, uma pessoa desapareceu no mar. Já na Polônia, na região de fronteira com a Eslováquia, uma mulher e sua filha morreram devido ao vento forte. Vários voos também foram cancelados pelo continente. Na Áustria, cerca de 35 mil residências ficaram sem energia elétrica e, em Colônia, na Alemanha, um guindaste caiu sobre uma catedral. A Ciara fez ainda com que a Torre Eiffel, em Paris, fosse fechada. (ANSA)